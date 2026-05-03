Банківська комісія: як зменшити відсотки та зекономити на послугах

Комісія банку часто залежить від суми платежу, тому може складати відчутну суму для великих фінансових операцій. Є кілька простих звичок, за якими буде простіше контролювати фінанси. Та головне знати, на яких умовах банки проводять послуги і за якими способами нараховують комісію.

Що таке банківська комісія і якою вона буває?

Про те, як враховувати комісію та шукати вигідніші варіанти, пише IdeaBank.

Для блогу Олександр Герасимов розповів, що банківська комісія – це своєрідний тариф на проведення певних послуг. Часто комісія залежить від так званої популярності операцій або собівартості організації обслуговування.

Як зазначає банкір, відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність" відповідні установи самостійно визначають послуги, до яких застосовують комісії. Також самостійно визначають спосіб нарахування та інші деталі.

Комісія за обслуговування розрахункового рахунку

Найчастіше використовують для преміальних карт, де є додаткові сервіси. Відсотки стягують при відкритті такої картки. Однак бувають ситуації, коли комісійні знімають раз на місяць чи раз на рік.

Комісія за зняття готівки

Банк забирає відсотки під час зняття грошей з банкоматів інших установ. Якщо йдеться про кредитні кошти, які клієнт "переводить" у готівку – відсотки будуть ще вищими (враховують ризик для кредитора).

Комісійні за такий вид послуги можуть нарахувати фіксованою сумою. Або в іншому варіанті – у відсотковому значенні залежно від суми зняття.

Комісія за перерахування грошей на рахунок

Щоб покрити організаційні витрати на обслуговування операції з перерахунку коштів – банки часто застосовують комісію від суми платежу. Часто це 1%. Розмір тарифу визначається від:

переказу через касу або в додатку;

типу переказу – IBAN чи Р2Р;

типу картки – кредитна або дебетова.

Якщо перераховувати гроші через касу – комісія буде вищою, бо потрібно оплачувати додаткову роботу касира. Через застосунок відсотки будуть меншими.

Якщо отримувач і відправник обслуговуються в одному й тому самому банку, то комісію за переказ коштів можуть не нараховувати.

Комісія за конвертацію валюти

Такий вид нарахувань – як страхування банку на випадок валютних коливань. Тож якщо розраховуватись карткою за кордоном або купувати щось в іноземній валюті – банк нарахує відсотки.

Важливо! Перед здійсненням відповідної операції треба окремо перевірити умови конвертації валют. Так вдасться спрогнозувати додаткові витрати.

Тут комісійні нараховують відсотками від суми платежу.

Комісія за перевипуск картки

Перша фізична картка безкоштовна, але якщо втратити її та поновлювати – банк може стягнути кошти за витрати на виготовлення.

У ситуаціях, коли клієнт замінює картку після завершення її терміну дії – послуга безплатна. Так само як і для віртуальних чи онлайн карток.

Комісія за кредитний ліміт

Коли клієнт повертатиме заборгування на кредитку, банк може нарахувати додаткові відсотки за протермінований час повернення коштів.

Як нараховують комісію?

Існує 3 способи, за якими банк нараховує відсотки для різних послуг.

Фіксована сума – коли під час операції (незалежно від суми) витрати клієнта автоматично зростають на 5 гривень, або більше.

– коли під час операції (незалежно від суми) витрати клієнта автоматично зростають на 5 гривень, або більше. Відсоток від суми операції – після визначення суми для послуги, банк додатково нарахує до неї відсоток (умовно, за кількість грошей).

– після визначення суми для послуги, банк додатково нарахує до неї відсоток (умовно, за кількість грошей). Комбінований спосіб – до суми операції банк додає фіксовану суму комісії, а також відсоток від суми послуги. Це може бути 15 гривень фіксованих комісійних і ще 2% від суми операції, наприклад.

Як зменшити витрати на банківську комісію?

Усі банки мають індивідуальні правила. Однак основна порада, щоб не втрапити на відсотки – ознайомитися з банківськими умовами щодо різних операцій та платежів.

Зокрема експерт радить:

користуватися онлайн-банкінгом;

об'єднувати менші транзакції в одну, якщо комісія фіксована;

знімати готівку у банкоматах від банку, в якому клієнт обслуговується;

розраховуватись безготівково у тих операціях, де через готівку можуть стягувати відсотки.

Водночас як пише РБК-Україна, фінансистка Наталія Рудевіч у своїх соцмережах радить порівнювати умови в різних банках та обирати найвигідніший варіант. Щодо зняття готівки, вигоду можна прорахувати так:

Наприклад, зараз у Монобанку за зняття грошей з картки комісія становить 0,9%. При цьому у ПУМБ комісія за зняття готівки у банкоматі – відсутня. На великих сумах різниця буде суттєва,

– пояснила Рудевіч.

Що потрібно знати про банківські питання?

Важливо вчасно перевипускати картку, аби не мати проблем із рахунком. Що полегшити процедуру для клієнтів, ПриватБанк пропонує оформити послугу онлайн. Так можна буде відкрити Digital картку. Вона матиме ті ж самі можливості, що й пластикова.

Також відомо, що користуватися картками ПриватБанку можна навіть по завершенню терміну дії. А перевипустити картку можна не лише онлайн, а також через відділення або замовивши доставку.

Як раніше розповів Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, у березні 2026 року зафіксували значний відтік депозитів та грошей з банків. Наприклад, відтік з гривневих депозитів склав 12,7 мільярда. Також рекордно зросли звернення українців по кредити. Загальна сума складає 357,7 мільярда гривень, а за березень показник підвищився на 11,9 мільярда.