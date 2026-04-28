У чому суть ініціативи Дія для банків?
Наразі Дію інтегрували вже 24 українські банки, повідомляє сервіс.
Трансформуємо банкінг і спрощуємо відкриття рахунку для українців Раніше відкриття банківського рахунку означало: похід у відділення, паперові документи або фото паспорта й відеоверифікацію. Це уповільнювало процес і створювало додаткові бар'єри для користувачів. Сьогодні цей сценарій змінюється,
– вказує Дія.
Де найчастіше використовують Дію для реєстрації:
- РАДАБАНК, МТБ Банк, БІЗБАНК – 100% користувачів;
- Банк Власний Рахунок – 90%;
- Асвіо Банк – 86%;
- ПУМБ – 80%.
Ця функція реалізується саме завдяки мультишерингу. Користувач робить 1 клік, далі підтверджує надсилання ДІя.Підписом. Після цього, цілий пакет документ майже миттєво надходить у банк.
Цікаво! В Monobank рекордний час реєстрації, завдяки Дії, складає – 93 секунди.
Бізнес та держустанови можуть інтегрувати Дію зараз. Для цього необхідно звернутись безпосередньо на портал. Адже там можна замовити спеціальну консультацію.
Аби інтеграція відбулася, необхідно:
- аби організація не мала зв'язків з Росією та Білоруссю;
- підписати спеціальний договір;
- а також провести технічні налаштування, повідомляє Дія.
Які нюанси щодо інтеграції Дії важливо знати?
В Дії вже зареєстровано 20 мільйонів користувачів. Завдяки цьому, підтвердження особи установа може отримати буквально за декілька секунд.
Згідно з Законом України, установи зобов'язані приймати всі документи з Дії. Тобто, громадяни мають змогу поставити свій підпис та зробити офіційне оформлення дистанційно.