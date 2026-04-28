У чому суть ініціативи Дія для банків?

Наразі Дію інтегрували вже 24 українські банки, повідомляє сервіс.

Трансформуємо банкінг і спрощуємо відкриття рахунку для українців Раніше відкриття банківського рахунку означало: похід у відділення, паперові документи або фото паспорта й відеоверифікацію. Це уповільнювало процес і створювало додаткові бар'єри для користувачів. Сьогодні цей сценарій змінюється,
– вказує Дія.

Де найчастіше використовують Дію для реєстрації:

  • РАДАБАНК, МТБ Банк, БІЗБАНК – 100% користувачів;
  • Банк Власний Рахунок – 90%;
  • Асвіо Банк – 86%;
  • ПУМБ – 80%.

Ця функція реалізується саме завдяки мультишерингу. Користувач робить 1 клік, далі підтверджує надсилання ДІя.Підписом. Після цього, цілий пакет документ майже миттєво надходить у банк.

Цікаво! В Monobank рекордний час реєстрації, завдяки Дії, складає – 93 секунди.

Бізнес та держустанови можуть інтегрувати Дію зараз. Для цього необхідно звернутись безпосередньо на портал. Адже там можна замовити спеціальну консультацію.

Аби інтеграція відбулася, необхідно:

  • аби організація не мала зв'язків з Росією та Білоруссю;
  • підписати спеціальний договір;
  • а також провести технічні налаштування, повідомляє Дія.

Які нюанси щодо інтеграції Дії важливо знати?

  • В Дії вже зареєстровано 20 мільйонів користувачів. Завдяки цьому, підтвердження особи установа може отримати буквально за декілька секунд.

  • Згідно з Законом України, установи зобов'язані приймати всі документи з Дії. Тобто, громадяни мають змогу поставити свій підпис та зробити офіційне оформлення дистанційно.