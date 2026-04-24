Як перевипустити картку "Приватбанку"?

Щоб перевипустити картку "Приватбанку", необов'язково навіть виходити з дому, повідомляє банк.

Річ у тім, що наразі банк дозволяє її оформити у діджитал-форматі. Для цього потрібно скористатися застосунком Приват24.

Digital картка – це повноцінна банківська Картка для виплат, що існує лише у віртуальному форматі. Вона має ті ж можливості, що й звичайна пластикова картка,

– зазначає "Приватбанк".

Також перевипустити картку можна:

Замовивши доставку

Особлива ця опція актуальна для тих, хто за кордоном. Адже таким чином фізичну картку можна оформити і отримати надзвичайно швидко та просто. По Україні доставлення триватиме – 1 – 3 дні.

Важливо! Замовити доставку банківської картки можна через Приват24, повідомляє "Приватбанк".

У відділенні

У відділенні пластик можна оформити швидко і без зусиль. Проте варто взяти з собою необхідні документи:

паспорт;

ІПН.

Зауважимо, наразі приватівські картки діють навіть після закінчення терміну, вказаного на пластику. Відповідне рішення банк ухвалив раніше.

