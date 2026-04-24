Як перевипустити картку "Приватбанку"?
Щоб перевипустити картку "Приватбанку", необов'язково навіть виходити з дому, повідомляє банк.
Річ у тім, що наразі банк дозволяє її оформити у діджитал-форматі. Для цього потрібно скористатися застосунком Приват24.
Digital картка – це повноцінна банківська Картка для виплат, що існує лише у віртуальному форматі. Вона має ті ж можливості, що й звичайна пластикова картка,
– зазначає "Приватбанк".
Також перевипустити картку можна:
- Замовивши доставку
Особлива ця опція актуальна для тих, хто за кордоном. Адже таким чином фізичну картку можна оформити і отримати надзвичайно швидко та просто. По Україні доставлення триватиме – 1 – 3 дні.
Важливо! Замовити доставку банківської картки можна через Приват24, повідомляє "Приватбанк".
- У відділенні
У відділенні пластик можна оформити швидко і без зусиль. Проте варто взяти з собою необхідні документи:
- паспорт;
- ІПН.
Зауважимо, наразі приватівські картки діють навіть після закінчення терміну, вказаного на пластику. Відповідне рішення банк ухвалив раніше.
Кому рекомендують перевипустити картку?
Варто перевипустити картку, якщо ви зіткнулися з шахрайським операціями. Або ж пластик вже настільки зношений, що не може якісно функціонувати. Також це необхідно зробити, якщо ви загубили чи забули картку, наприклад, в банкоматі.
Перевипустити картку важливо тим, хто хоче офіційно продовжити її термін дії. Наприклад, для поїздки за кордон.
Обов'язково необхідно оновити картку, якщо ваші особисті дані змінилися. До прикладу, в результаті зміни прізвища. До того ж при оновленні, можна обрати інший тип картки, щоб користуватися новими послугами.