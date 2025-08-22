На скільки зріс імпорт металопрокату з Китаю?

У січні-червні 2025 року імпорт металопрокату з Китаю в Україну склав 86,9 тисячі тонн, що на 69,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка китайської продукції в структурі імпорту зросла з 9,3% до 12,7%, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

Дивіться також Ціни на метали в Україні: як змінились тарифи на брухт

За пів року постачання плоского прокату збільшилися на 43,6% – до 66,2 тисячі тонн, а довгомірного – на 307,5%, до 20,6 тисячі тонн. Їхня частка в загальному імпорті склала 12% і 16,2% відповідно, тоді як роком раніше показники були нижчими – 9,7% і 6,5%.

Примітно! У червні загальний імпорт китайського металопрокату скоротився на 5,4% порівняно з минулим роком – до 11,3 тисячі тонн. При цьому постачання плоского прокату зменшилися майже на 40% (6,8 тисячі тонн), а довгомірного – зросли більш ніж у шість разів, до 4,5 тисячі тонн.

Чому імпорт металопрокату з Китаю загрожує українським виробникам?

За словами президента об'єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, зростання імпорту з Китаю і Туреччини загрожує українським металургійним підприємствам. Особливо тривожною він назвав ситуацію в сегменті арматури та катанки, які можуть вироблятися всередині країни.

Важливо! За підсумками першого півріччя 2025 року загальний імпорт плоского прокату в Україну збільшився на 16,8% – до 554 тисяч тонн, а довгомірного – на 62,6%, до 127,7 тисячі тонн.

Конкурентна перевага імпортної продукції формується шляхом дешевих енергоносіїв і використання сталевої заготівлі з Росії, залишаючи українські заводи в нерівних умовах.

Як зазначив Каленков, ситуація вимагає негайних захисних заходів з боку держави, інакше металурги можуть втратити внутрішній ринок.