Китай проти інвестицій в США

Китай вживає заходів, аби отримати більше важелів впливу для потенційних переговорів з США. Офіційний Пекін ухвалив важливе рішення, яке стосується китайських компаній та їхніх інвестицій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Китай прагне обмежити інвестиції своїх компаній у США, за даними осіб, які обізнані з ситуацією. Нагадаємо, що саме адміністрація Дональда Трампа запровадила перші мита на імпортні товари від ключових торгових партнерів:

Канади;

Мексики;

Китаю.

Цікаво! Видання Forbes оприлюднило рейтинг найбагатших людей світу в 2025 році. Серед них чимало мільярдерів з Китаю, який є другою економікою світу. Найбагатшою людиною Китаю є Чжан Їмін, який є співзасновником материнської компанії TikTok – ByteDance.

Також нагадаємо, що у 2024 році Китай зафіксував найбільший відтік прямих інвестицій в історії. Інвесторів турбували такі фактори: погіршення відносин з США, економічна невизначеність і зростанням конкуренції з боку інших країн.