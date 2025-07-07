Як Китай захоплював контроль над рідкоземельними металами

Коли близько 15 років тому Китай почав посилювати політику в цій сфері, в країні діяли сотні компаній з видобутку та переробки. Вже до 2013 року майже весь видобуток контролювали десять найбільших виробників, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сьогодні залишилися лише два державних гіганти: China Rare Earth Group і China Northern Rare Earth Group High-Tech.

Десятирічний процес консолідації дозволив Пекіну посилити контроль над галуззю і скоротити екологічний збиток, заподіяний незаконним і нестійким видобутком.

Цікаво! Раніше нелегальний ланцюжок тримався на недобросовісних видобувачах, які постачали руду на підпільні збагачувальні підприємства. Готова продукція потім маскувалася і вивозилася за кордон.

За оцінками, у 2014 році з країни було контрабандою вивезено близько 40 тисяч тонн оксидів рідкісноземельних металів – це у два рази більше офіційного обсягу експорту.

Водночас виробники магнітів не пройшли через такий же ступінь консолідації, як видобувний і переробний сегменти.

Важливо! Щоб контролювати виробників магнітів, Китай ввів систему відстеження для сектора та зобов'язав компанії надавати дані про клієнтів і обсяги транзакцій.

Система квот

Крім консолідації, Китай використовує систему квот на видобуток, введену у 2006 році, для регулювання постачань. Квоти охоплюють видобуток, виплавку і розділення рідкісноземельних металів.

Примітно! Якщо квоти раніше отримували шість компаній, то у 2024 році правом на них володіли лише дві державні групи.

З 2024 року Китай істотно уповільнив зростання видобутку: загальний обсяг квот збільшився лише на 5,9% порівняно зі зростанням у 21,4% у 2023 році. Аналітики та трейдери очікують, що цього року квоти або залишаться на колишньому рівні, або зростуть не більше ніж на 5% порівняно з 2024 роком.

Важливо! Пекін також обмежує експорт технологій: обладнання для видобутку і розділення рідкісноземельних металів вже давно під забороною. Наприкінці 2023 року заборона була розширена і на технології, що використовуються для виробництва рідкісноземельних магнітів.