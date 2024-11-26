Плани Дональда Трампа щодо тарифів

Дональд Трамп у соціальній мережі заявив, що у перший день на посаді він запровадить тарифи на всі товари, які надходять з трьох країн. Про це пише 24 Канал з посиланням на Truth Social.

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Йдеться про товари з Канади, Мексики та Китаю. Згідно з планом Трампа, США запровадять тариф на рівні 25% на імпорт з Канади та Мексики. Тоді як на товари з Китаю встановлять додатковий 10-відсотковий тариф.

Дональд Трамп також скаржився, що з Мексики та Канади до США ринуть тисячі людей, які нібито "приносять злочинність і наркотики небаченому раніше рівні". За його словами, нові тарифи будуть діяти поки "наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення в нашу країну!".

Крім того, Трамп написав, що провів безліч розмов з представниками Китаю щодо наркотиків, які за його словами, потрапляють у США. Політик заявив, що результатів ці переговори не принесли.

До теми! На сьогодні США – це країна, яка імпортує найбільше товарів у світі. При цьому Мексика, Китай і Канада входять до трійки найбільших торгових партнерів першої економіки світу.

Проте запровадження мит може спровокувати стрімке зростання цін у США. Йдеться про всі категорії товарів – від газу до автомобілів і сільськогосподарської продукції. Додамо, що у жовтні інфляція у США зупинилася на рівні 2,6%. Цей показник зріс з 2,4%, які фіксували у вересні, згідно з даними Trading Economics.