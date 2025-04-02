Найбагатші люди Китаю
За останній рік статки мільярдерів в Китаї зросли на 26% до 1,68 трильйона доларів. Для порівняння, торік їхні капітали оцінили в 1,33 трильйона доларів, а у 2023 році – в 1,67 трильйона доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Кількість мільярдерів у Китаї також зросла. Такий статус мають 450 осіб. Роком раніше мільярдними статками володіли 406 людей. Лише США випереджають Китай за кількістю мільярдерів. У США на сьогодні живе 902 мільярдери. При цьому варто враховувати, що до рейтингу найбагатших людей Китаю не входять підприємці з Гонконгу та Макао.
До теми! Найбагатшою людиною світу залишається Ілон Маск. До рейтингу Forbes також потрапило 6 українців: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Петро Порошенко, Влад Яценко, Вадим Новинський та Костянтин Жеваго. Статус найбагатшої людини в Україні залишається в Ріната Ахметова.
Сумарні статки трьох найбагатших людей Китаю становлять 129,4 мільярда доларів. За рік статки двох мільярдерів значно зросли, тоді як один втратив статус найбагатшої людини в країні.
- Найбагатшою людиною Китаю є Чжан Їмін, який є співзасновником материнської компанії TikTok – ByteDance. Forbes оцінив його статки в 65,5 мільярда доларів. На сьогодні він займає 23 місце у світовому рейтингу мільярдів. Роком раніше він володів капіталом у розмірі 43,4 мільярда доларів.
- Друге місце займає Чжун Шаньшань, який був найбагатшою людиною Китаю у 2021 та 2024 роках. Бізнесмен заснував та очолює компанію з виробництва напоїв Nongfu Spring. Крім того, він володіє компанією Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Китайський бізнесмен володіє капіталом у розмірі 57,7 мільярда доларів. За рік його статки значно зменшилися. Торік капітал бізнесмена становив 62,3 мільярда доларів.
- Трійку лідерів закриває голова ради директорів технологічної компанії Tencent Ма Хуатенг. Його капітал за рік зріс майже вдвічі до 56,2 мільярда доларів. Для порівняння, у 2024 році статки бізнесмена оцінили в 30,2 мільярда доларів.
Один із найвідоміших китайських бізнесменів Джек Ма, який є співзасновником компанії Alibaba, також увійшов до десятки найбагатших людей Китаю. Останні кілька років підприємець намагався залишатися без публічності через конфлікт з китайською владою.
У 2023 році Джек Ма навіть отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету. Проте в лютому 2025 року бізнесмен знову почав з'являтися у публічному просторі та навіть зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем на захід в Пекіні.