Китай против инвестиций в США

Китай принимает меры, чтобы получить больше рычагов влияния для потенциальных переговоров с США. Официальный Пекин принял важное решение, которое касается китайских компаний и их инвестиций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Китай стремится ограничить инвестиции своих компаний в США, по данным лиц, которые знакомы с ситуацией. Напомним, что именно администрация Дональда Трампа ввела первые пошлины на импортные товары от ключевых торговых партнеров:

Канады;

Мексики;

Китая.

Интересно! Издание Forbes обнародовало рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году. Среди них немало миллиардеров из Китая, который является второй экономикой мира. Самым богатым человеком Китая является Чжан Имин, который является соучредителем материнской компании TikTok – ByteDance.

Также напомним, что в 2024 году Китай зафиксировал самый большой отток прямых инвестиций в истории. Инвесторов беспокоили следующие факторы: ухудшение отношений с США, экономическая неопределенность и рост конкуренции со стороны других стран.