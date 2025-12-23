Як саме відбувається карбування копійок?

Перш ніж викарбувати копійку, її потрібно попередньо намалювати. Цим займається один або декілька художників, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Гаразд".

Після того як художник створить малюнок, залучають скульптора. Уже цей спеціаліст виготовляє у декілька разів збільшену копію монети, зокрема детально пропрацьовується ескіз:

  • аверсу;
  • реверсу;
  • та за потреби – гурту.

Спеціальний верстат після сканування збільшеної копії з урахуванням усіх рельєфів робить основні контури зображення на штемпелі, а вже потім майстер-гравер вручну під мікроскопом виправлятиме деталі,
– розповідає видання.

Далі процес виготовлення виглядає так:

  • штемпелі фіксуються у верстатах;
  • у прилад завантажують металеві заготовки;
  • і уже потім відбувається процес карбування.

Цікаво, що окрім карбування монет, Монетний двір також виготовляє державні нагороди України. Наприклад, нещодавно Державне управління справами (ДУС) зробило замовлення у НБУ на 45,7 мільйона гривень. Тепер Монетний двір має виготовити ордени, медалі, почесні звання та відзнаки Президента України, повідомляє Prozorro.

Що важливо знати українцям про копійки зараз?

  • НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу деяких копійок. Наприклад, з 1 жовтня 2025 року почнуть "прибирати" 10 копійок. Вилучення відбуватиметься непомітно для громадян. Річ у тім, що 10 копійок прибиратимуть з обігу, коли ця монета потраплятиме у банк, наприклад внаслідок інкасації.

  • Раніше НБУ ухвалював рішення про виведення з обігу інших копійок. Йдеться в номінали: 1, 2, 5 і 25. Наразі ці монети не ходять і не використовуються при розрахунках.

Зауважте! Рішення про виведення копійок регулятор ухвалює через те, що в таких монетах зникає потреба при розрахунках.