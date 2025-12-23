Как именно происходит чеканка копеек?

Прежде чем отчеканить копейку, ее нужно предварительно нарисовать. Этим занимается один или несколько художников, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Гаразд".

Читайте также От Кремля отвернулись даже соратники: в этих странах россиянам начали блокировать счета

После того как художник создаст рисунок, привлекают скульптора. Уже этот специалист изготавливает в несколько раз увеличенную копию монеты, в частности детально прорабатывается эскиз:

аверса;

реверса;

и при необходимости – гурта.

Специальный станок после сканирования увеличенной копии с учетом всех рельефов делает основные контуры изображения на штемпеле, а уже потом мастер-гравер вручную под микроскопом будет исправлять детали,

– рассказывает издание.

Далее процесс изготовления выглядит так:

штемпели фиксируются в станках;

в прибор загружают металлические заготовки;

и уже потом происходит процесс чеканки.

Интересно, что кроме чеканки монет, Монетный двор также производит государственные награды Украины. Например, недавно Государственное управление делами (ГУД) сделало заказ в НБУ на 45,7 миллиона гривен. Теперь Монетный двор должен изготовить ордена, медали, почетные звания и отличия Президента Украины, сообщает Prozorro.

Что важно знать украинцам о копейках сейчас?

НБУ принял решение о выводе из обращения некоторых копеек. Например, с 1 октября 2025 года начнут "убирать" 10 копеек. Изъятие будет происходить незаметно для граждан. Дело в том, что 10 копеек будут убирать из обращения, когда эта монета будет попадать в банк, например в результате инкассации.

Ранее НБУ принимал решение о выводе из обращения других копеек. Речь идет о номиналах: 1, 2, 5 и 25. Сейчас эти монеты не ходят и не используются при расчетах.

Заметьте! Решение о выводе копеек регулятор принимает из-за того, что в таких монетах исчезает потребность при расчетах.