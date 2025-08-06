Що відбувається з цінами на пальне в Україні?

Попри відносну стабільність на паливному ринку України, деякі фахівці попереджають про можливе підвищення цін. Зростання вартості палива може початися у 2026–2027 роках на тлі запланованого підвищення акцизів, пише 24 Канал з посиланням на "Київ 24".

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Серед інших факторів, які можуть вплинути на ціни, на думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, – подорожчання нафти на світовому ринку, реакція українських автозаправних станцій на такі коливання, а також бездіяльність Антимонопольного комітету.

Експерт зазначив, що під час конфлікту між Ізраїлем та Іраном вартість бензину на українських АЗС зросла в середньому на 3-5 гривень за літр, і так і не повернулась до попередніх значень.

Це проблема, тому що Антимонопольний комітет ніяким чином не відреагував. Тобто перевірок не було проведено. Я б зрозумів, якби вартість нафти залишалася б високою, але ж нічого особливо не змінилося, а споживачі повинні далі платити вищу ціну за нафтопродукти,

– зазначив експерт.

Скільки коштує пальне в Україні, ЄС та США?

Для порівняння цін ми використали бензин марки "Євро 95", який продається на АЗС України та країн ЄС та його американський аналог – бензин Mid-Grade, а також дизельне пальне.

Порівняння ціни за 1 літр бензину в Україні, ЄС та США:

Україна – 58,83 гривні (1,41 долара)

Франція – 1,67 євро (1,90 долара)

Німеччина – 1,66 євро (1,89 долара)

Польща – 1,38 євро (1,58 долара)

США – 0,86 долара.

Порівняння ціни за 1 літр дизельного пального в Україні, ЄС та США: