Історичний момент для NFT: Dolce&Gabbana продали першу цифрову колекцію за мільйони доларів

Ринок NFT продовжує приваблювати відомі імена та бренди. Італійський модний будинок Dolce&Gabbana, який відомий у всьому світі, продав свою першу колекцію невзаємозамінних токенів.

Бренд виставив на торги унікальну колекцію Collezione Genesi з 9 предметів. Вона була створена головними дизайнерами модного дому Доменіко Дольче та Стефано Габбана спеціально для маркетплейсу UNXD.

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Бренд Dolce & Gabbana продав свою першу NFT-колекцію

Колекція Collezione Genesi – це історичний момент для екосистеми NFT. Річ у тому, що це перше зібрання розкішних предметів NFT, яке містить і цифрові, і фізичні роботи. Колекцію продали за 1885 цифрових монет Ethereum. У валютному еквіваленті – це майже 6,3 мільйона доларів.

Що таке NFT Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени.

Колекцію токенів придбала організація Red DAO, яка займається колекціонуванням одягу та аксесуарів у віртуальному форматі. Найдорожчим елементом Collezione Genesi стала корона з дорогоцінним камінням The Doge Crown, яку оцінили у 1,27 мільйона доларів або понад 423 монети Ethereum.

Бренд Dolce&Gabbana продав свою першу NFT-колекцію / Фото UNXD

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