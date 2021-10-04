Згідно з останніми даними, одними із головних інвесторів та партнерів України залишаються європейські держави.
Варте уваги Перші інвестиції: з чого почати та на чому можна заробити
Денис Шмигаль про іноземні інвестиції
У першій половині 2021 року в Україну надійшли прямі інвестиції з-за кордону у розмірі 2,83 мільярда доларів США. Левова частка цих фінансових траншів надійшла з країн Європейського Союзу. Йдеться про 2,33 мільярда доларів. Денис Шмигаль додав, що іноземні інвестиції протягом перших шести місяців поточного року досягли пікового рівня за 4 роки.
Запроваджені цьогоріч додаткові стимули для підприємців сприятимуть подальшому збільшенню інвестиційної активності,
– додав Денис Шмигаль.
Прямі іноземні інвестиціїЗгідно з МВФ прямі іноземні інвестиції – це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
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