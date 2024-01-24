Про поточну ситуацію у банківському секторі України та нові плани публічно розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

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Іноземні інвестори можуть купити два українських банки

Драганчук заявив, що іноземні інвестори наразі зацікавлені у двох державних банках. Йдеться про "Укргазбанк" і "Сенс Банк". Чиновник додав, що їх активно готують до продажу. За його словами, відповідні сигнали українська влада отримала ще восени минулого року.

До теми! Україна націоналізувала "Сенс Банк", який раніше мав найменування "Альфа Банк", наприкінці липня 2023 року. Банком володіли росіяни, а головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акціями банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%).

Драганчук додав, що у найближчій перспективі Міністерство фінансів планує найняти фінансових радників для цих банків. Водночас відомство спільно зі Світовим банком працює над змінами до законодавства щодо продажу двох вище згаданих банків. Головні цілі:

Створення якомога прозоріших умов для продажу державних банків;

Залучення по-справжньому серйозних потенційних інвесторів.

Юрій Драганчук Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють. Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу.

Крім того, чиновник додав, що поточна стратегія держави полягає у тому, щоб зменшити банківський сектор, присутність та свою участь в ньому. Згідно з його заявою, наразі держава не готова продавати "ПриватБанк", який генерує мільярд доларів доходу до бюджету, але не виключає таку можливість у майбутньому.