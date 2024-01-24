Про поточну ситуацію у банківському секторі України та нові плани публічно розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.
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Іноземні інвестори можуть купити два українських банки
Драганчук заявив, що іноземні інвестори наразі зацікавлені у двох державних банках. Йдеться про "Укргазбанк" і "Сенс Банк". Чиновник додав, що їх активно готують до продажу. За його словами, відповідні сигнали українська влада отримала ще восени минулого року.
Драганчук додав, що у найближчій перспективі Міністерство фінансів планує найняти фінансових радників для цих банків. Водночас відомство спільно зі Світовим банком працює над змінами до законодавства щодо продажу двох вище згаданих банків. Головні цілі:
- Створення якомога прозоріших умов для продажу державних банків;
- Залучення по-справжньому серйозних потенційних інвесторів.
Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють. Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу.
Крім того, чиновник додав, що поточна стратегія держави полягає у тому, щоб зменшити банківський сектор, присутність та свою участь в ньому. Згідно з його заявою, наразі держава не готова продавати "ПриватБанк", який генерує мільярд доларів доходу до бюджету, але не виключає таку можливість у майбутньому.