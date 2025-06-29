Як банки України попри війну вдосконалюються

Як розповідає Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу", передає 24 Канал, фінансова система України не лише витримала удари війни, але ще й продовжує вдосконалюватися. Серед результатів є те, що капітал банків вже зріс й має запас.

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Найцікавіше те, що в Україні вже понад 75% необхідних вимог Євросоюзу до банківського нагляду виконано, зокрема за деякими категоріями, як-от сфера покриття операційного ризику, український підхід навіть жорсткіший, ніж у Євросоюзі.

Крім того, після того, як держава підвищила податок на прибуток до 50%, банки змогли зберегти значний капітал та запас міцності.

Яка структура капіталу діє в Україні

Відомо, що з 5 серпня минулого року в Україні діє нова трирівнева структура капіталу: основний капітал першого рівня, додатковий капітал першого рівня та капітал другого рівня.

Це не просто структурна зміна – це інструмент швидкого реагування на кризи. Сьогодні 97,75% регулятивного капіталу – це найякісніший капітал, що може негайно поглинати збитки,

– каже пані Діляра.

Відтак, планується до 2026 року зробити ще декілька кроків в напрямку гармонізації вимог щодо капіталу на вимоги Євросоюзу. Йдеться про такі новації:

Вересень 2025 року: новий норматив – коефіцієнт левериджу (LR), який оцінює капітал у відношенні до всіх активів банку без зважування на ризик;

новий норматив – коефіцієнт левериджу (LR), який оцінює капітал у відношенні до всіх активів банку без зважування на ризик; Березень 2026 року: запрацюють нормативи для покриття ризиків, пов’язаних з операціями на фінансових ринках (цінні папери, іноземна валюта позабіржові деривативи тощо);

запрацюють нормативи для покриття ризиків, пов’язаних з операціями на фінансових ринках (цінні папери, іноземна валюта позабіржові деривативи тощо); Серпень 2026 рік: оновиться підхід до оцінки кредитного ризику, що базуватиметься на міжнародних рейтингах;

оновиться підхід до оцінки кредитного ризику, що базуватиметься на міжнародних рейтингах; Впровадження буферів капіталу – банки матимуть додатковий запас на випадок криз.

У випадку дотримання запланованих термінів впровадження вищеперелічених новацій, в України вже у 2026 році з'являється шанс наблизитися до проходження оцінки еквівалентності наших регуляторних норм до банків та норм ЄС. Це передумова вільної роботи українських банків на ринку ЄС,

– заявляє Мустафаєва.

Оцінка еквівалентності, яку проводить Європейський банківський орган (EBA) та затверджує Єврокомісія, в перспективі відкриє українським банкам доступ до роботи на європейському ринку.

Крім того, європейські банки зможуть інвестувати у свої дочірні компанії в Україні без створення додаткових резервів, що суттєво спростить прихід іноземного капіталу до України.