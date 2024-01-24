О текущей ситуации в банковском секторе Украины и новых планах публично рассказал заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук.

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Иностранные инвесторы могут купить два украинских банка

Драганчук заявил, что иностранные инвесторы заинтересованы в двух государственных банках. Речь идет об "Укргазбанке" и "Сенс Банке". Чиновник добавил, что их активно готовят к продаже. По его словам, ответные сигналы украинские власти получили еще осенью прошлого года.

К теме! Украина национализировала "Сенс Банк", ранее именовавшего "Альфа Банк", в конце июля 2023 года. Банком владели россияне, а главными бенефициарами были олигархи, против которых СНБО ввел санкции: Андрей Косогов (40,96% акций банка), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%).

Драганчук добавил, что в ближайшей перспективе Министерство финансов планирует нанять финансовых советников для этих банков. В то же время ведомство совместно с Всемирным банком работает над изменениями в законодательство о продаже двух вышеупомянутых банков. Главные цели:

Создание как можно более прозрачных условий для продажи государственных банков;

Привлечение по-настоящему серьезных потенциальных инвесторов.

Юрий Драганчук Заместитель министра финансов по европейской интеграции Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют. Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно положительно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже.

Кроме того, чиновник добавил, что текущая стратегия государства состоит в том, чтобы снизить банковский сектор, присутствие и свое участие в нем. Согласно его заявлению, государство не готово продавать "ПриватБанк", который генерирует миллиард долларов дохода в бюджет, но не исключает такую возможность в будущем.