Що відбувається з ціною на золото зараз?

Збільшенню вартості золота сприяло те, що інвестори очікували на протокол січневого засідання ФРС, повідомляє Reuters.

Вартість золота змінилась так:

спотова ціна цього металу збільшилась до 4 927,19 долара за унцію;

ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні подорожчали на 0,9% і сягнули – 4 947,70 долара за унцію.

Зауважимо, що вчора ціна на золоті злитки впала до 4 841,74 долара за унцію, такій ситуації сприяло:

зміцнення долара;

те, що азійські ринки були закриті на святкування Нового року за місячним календарем;

послаблення напруження між США та Іраном.

Вчора відбулися переговори представників Ірану та США. Їм вдалося досягнути певного порозуміння, зокрема, щодо керівних принципів ядерних переговорів, вказує Reuters. Через послаблення геополітичного напруження впав і попит на золото.

Не варто виключати фактор впливу коригування ставки ФРС. Цей показник, імовірно, знизять у червні.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсбі у вівторок сигналізував про ще кілька знижень ставок цього року, якщо інфляція відновить зниження до цільового показника 2%, тоді як голова ФРС Майкл Барр заявив, що ще одне зниження ставки може відбутися десь у майбутньому,

– вказує видання.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?