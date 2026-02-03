Хто зараз активно купує російську нафту?

Мова йде про Китай, який знову став найбільшим покупцем російських барелів нафти, про що пише Bloomberg.

Закупівлі Пекіна активно зростають. Водночас постачання до Індії впали до найнижчого рівня за понад три роки.

У середньому обсяги становили 3,27 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 1 лютого 2026 року. Як зазначають у тексті, поставки російської нафти в індійські порти продовжили скорочуватися минулого місяця, знизившись приблизно до 1,12 мільйона барелів на добу. Тому січневий показник став найнижчим із листопада 2022 року.

Свого часу індійські нафтопереробники стали рятівним колом для російських експортерів, приймаючи барелі нафти, від яких відмовилися європейські партнери. Падіння збіглося з забороною Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти.

Але перешкоди для експортерів можуть стати ще серйознішими, якщо Індія виконає домовленість зі США, що потенційно може поставити під загрозу фінансування війни Росії проти України. Згідно з тлумаченням Дональда Трампа, угода передбачає, що Вашингтон зменшить імпортні мита на індійські товари, а Нью-Делі, зокрема припинить закупівлі російської нафти.

Прем’єр-міністр Індії не згадав про російську нафту, обговорюючи угоду. Водночас нафтопереробники шукають роз’яснень від уряду.

Водночас зниження поставок до Індії було компенсоване зростанням обсягів, що надходять до Китаю. У січні в китайських портах було розвантажено 1,65 мільйона барелів на добу. Це найбільший показник із березня 2024 року та другий за величиною місячний обсяг із часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Танкери, які в останні тижні простоювали поблизу Оману, здебільшого розійшлися. Більшість із них вирушили до індійських портів, а два пройшли через Малаккську протоку до Китаю.

Водночас обсяг російської нафти, що зберігається в морі, продовжує повільно зростати, перевищуючи 140 мільйонів барелів уже третій тиждень поспіль. Але подальших дій проти "тіньового флоту" танкерів, що перевозять російську нафту, не було після того, як ВМС Франції затримали танкер Grinch.

Окремо ЄС розглядає можливість відмовитися від цінової стелі, понад яку європейським компаніям заборонено надавати судна чи послуги для перевезення російської нафти, на користь повної заборони незалежно від ціни,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Цей крок відбувається на тлі зниження рівня стелі до 44,10 долара за барель із 1 лютого – з 60 доларів раніше.

Що відомо про позицію Індії?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія припинить закупівлі російської нафти. Тому Сполучені Штати знизять тарифи на індійські товари.

Але сама влада Індії не підтвердила ці заяви. Зокрема їх не прокоментував прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Моді жодним чином не підтвердив заяву Трампі про відмову Індії від нафти Росії у соцмережі Х.

Що ще відомо про ситуацію?