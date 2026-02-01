Чи купувати Індія венесуельську нафту?

Під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One Дональд Трамп повідомив, що концепція угоди з Індією щодо заміни нафти вже укладена, пише Reuters.

Нагадуємо, що видання повідомляло раніше, що США поінформували Нью-Делі, що вони незабаром можуть відновити закупівлю венесуельської нафти, посилаючись на осіб, які знайомі з цим питанням.

Нагадуємо, що торік Індія припинила купувати нафту Венесуели через запровадження мита США на рівні 25% для тих країн, які це робили.

А вже у серпні 2025 року було ухвалене рішення про подвоєння мит на імпорт з Індії до 50%, щоб змусити Індію припинити купувати російську нафту. Крім того, Трамп заявив, що ставка може знову зрости, якщо країна не обмежить свої закупівлі.

Крім того, Трамп заявив, що Індія нібито купуватиме венесуельську нафту замість іранської, а отже, зможе замінити частину російської нафти.

Річ у тім, що Нью-Делі припинили купівлю ресурсу Ірану ще у 2019 році через запровадження санкцій щодо ядерної програми Тегерана.

Після цього нафтопереробні заводи Індії компенсовували втрати закупівлями американської нафти, а згодом стали головними покупцями російської морської нафти, що продавалася зі суттєвою знижкою через санкції за вторгнення в Україну у 2022 році.

Зауважте! Через скорочення імпорту російської нафти до Індії США можуть скасувати додатковий 25% тариф на індійські товари. Про це натякнув міністр фінансів Скотт Бессет ще у січні.

Скільки нафти купує Індія в Росії зараз?

Поставки російської морської нафти до Індії впали до 1,3 мільйона барелів на день із середнього показника в 1,8 мільйона барелів торік, передає Bloomberg.

Як заявив міністр нафти Індії Хардіп Пурі в інтерв'ю виданню, зараз вже спостерігається тенденція до зниження, що спричинено ринковими умовами. Втім додається, що США посилили тиск на Індію щодо закупівель нафти з Росії.

Наразі Індія диверсифікує постачання нафти й закуповує її у 41 країні світу. Наприклад, щонайменше 24 мільйони барелів цього та наступного років індійська державна нафтогазова компанія Oil Corp закупить в Бразилії. Крім того, є плани збільшити потім нафти з Канади та США.

Як в Росії накопичуються великі запаси нафти?