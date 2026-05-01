Які реальні наслідки блокади Трампа?

За словами Трампа, ця блокада позбавляє Іран доходів від нафти, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Вартість нафти залежить від того, чи виспався Трамп: Фіцо шокував заявою

Американський президент наголошує, що для Ірану нафтові фінансові надходження є надзвичайно важливими. Якщо Іран не буде отримувати ці кошти, то може швидко повернутися за стіл переговорів.

Важливо! США навіть розглядають можливість здійснення нових ударів по іранській території.

Іран відреагував на такі погрози Трампа. На думку іранського керівництва, ця блокада не змінить ситуацію

Удачі вам у блокаді країни з такими кордонами,

– заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Зауважимо, своїми словами спікер іранського підкреслив розмір Ірану та його можливості.

Як США хочуть розблокувати Ормуз?

США пропонують своїм союзникам сформувати спільні військово-морські сили, аби забезпечувати безпеку Ормузької протоки. Нова Зеландія висловила готовність підтримати цю пропозицію, але є нюанс. Це можливо лише при умові дотримання режиму припинення вогню на постійній основі, повідомляє Bloomberg.

Нова Зеландія заявила, що також бере участь в обговореннях військового планування під керівництвом Великої Британії та Франції щодо потенційної багатонаціональної місії з відновлення протоки,

– йдеться у повідомленні.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на вартість нафти?