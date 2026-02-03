Що відбувається з венесуельською нафтою зараз?

Показник експорту нафти з Венесуели у січні став близьким до середнього значення 2025 року, повідомляє Reuters.

Таке збільшення у першу чергу стало наслідком зняття блокади США, яка діяла у грудні. До того ж важливе рішення ухвалив американський Мінфін.

Минулого тижня Мінфін США видав широку ліцензію, що дозволяє американським компаніям та PDVSA експортувати, зберігати, транспортувати та переробляти венесуельську нафту, що є ще одним кроком до розплутування експорту. Серед партнерів PDVSA є компанія Chevron, яка все ще чекає на індивідуальні ліцензії для розширення діяльності,

– вказує видання.

Як показують січневі дані:

Vitol і Trafigura загалом експортували 12 мільйонів барелів венесуельської сирої нафти та мазуту. Усе відбувалося за ліцензіями США, повідомляв раніше Reuters. Для розуміння, на добу ці відвантаження склали 392 тисячі барелів.

Переправлення відбувалося переважно до терміналів, які знаходяться в Карибському басейні. Саме звідти уже почався експорт вантажів для клієнтів у США, Індії та Європі.

Chevron та Vitol також поставили деякі вантажі важкої нафти PDVSA та її спільним підприємствам у січні, що є ключовим імпортом для розведення надважкої сирої нафти Венесуели та забезпечення виробництва експортних сортів,

– зазначає видання.

Як США отримали контроль над венесуельською нафтою?