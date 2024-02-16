Ілон Маск добився збільшення власної частки акцій

Згідно з останніми даними від Комісії з цінних паперів та бірж США, частка Ілона Маска у компанії Tesla, де він також обіймає посаду генерального директора, зросла до 20,5% акцій. Раніше йому належало лише 13% цінних паперів виробника електрокарів.

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Тепер частку Маска у Tesla оцінюють у понад 120 мільярдів доларів США. Бізнесмену належить приблизно 441,06 мільйона звичайних акцій компанії. Крім того, він отримав опціони на купівлю 303,96 мільйона цінних паперів, які можуть бути реалізовані протягом 60 днів з 31 грудня 2023 року.

Що таке опціон Це похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону.

Водночас кілька років тому Маск володів часткою акцій у 22%. Проте у 2021 – 2022 роках скандальний бізнесмен продав цінні папери виробника електрокарів майже на 40 мільярдів доларів, які були потрібні для купівлі соціальної мережі Twitter (зараз X).

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск заявляв, що для розвитку Tesla йому має належати приблизно 25% акцій компаній. Ба більше, він навіть критикував Марка Цукерберга через структуру акцій подвійного класу у корпорації Meta.

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