На початку тижня Ілон Маск заявив, що прагне отримати більше контролю над компанією Tesla. Він прагне збільшити свою частку приблизно до 25%.

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Ілон Маск прагне посилити контроль над Tesla

Мільярдер повідомив, що йому незручно працювати над перетворення Tesla на лідера у галузі штучного інтелекту та робототехніки, не маючи контролю над приблизно четвертою частиною активів компанії.

Iлон Маск Мільярдер, генеральний директор Tesla Достатньо, щоб бути впливовим, але не настільки, щоб мене не можна було скинути. Якщо це не так, я вважаю за краще створювати продукти за межами Tesla.

Нагадаємо, що наразі Ілону Маску належить приблизно 13% цінних паперів Tesla. Для розуміння, на його частку припадає приблизно 411 мільйонів акцій із 3,19 мільярда звичайних акцій компанії, які є в обігу. Цікаво, що у 2022 році мільярдер продав частину своїх активів, зокрема, аби профінансувати придбання соціальної мережі X (у минулому Twitter).

До теми! За перші два тижні 2024 року компанія Tesla втратила в ринковій капіталізації майже 100 мільярдів доларів. Це призвело до того, що капітал Ілона Маска зменшився на 23 мільярди доларів, але він залишається найбагатшою людиною у світі.

Прагнення скандального бізнесмена посилити свій контроль над Tesla цілком ймовірно посилить тиск на раду директорів виробника електрокарів у 2024 році. Водночас інвестори занепокоєнні ймовірним розпорошенням уваги Ілона Маска, оскільки він керує відразу кількома великими компаніями. Ще одна причина для тривоги – ймовірне вживання мільярдером низки заборонених речовин.