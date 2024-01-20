Нагадаємо, що Ілон Маск недавно поставив ультиматум перед радою директорів Tesla, оскільки він прагне отримати більше контролю над компанією. Тож, ціль бізнесмена – 25% акцій виробника електрокарів. На сьогодні його частка становить 13%.
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Критика та заздрість Ілона Маска
Один із варіантів для збільшення частки Маска у Tesla – структура акції подвійного класу. За такого сценарію, право голосу зростає без отримання більшої кількості акцій компанії. Проте у випадку Маска так не вийде, оскільки неможливо додати цю опцію після первинного публічного розміщення акцій Tesla на біржі. Нагадаємо, що компанія вийшла на фондовий ринок у 2010 році.
Що відомо про компанії з акціями подвійного класуТакі компанії зазвичай мають два або більше типів акцій з різними правами голосу. Як правило, один тип цінних паперів з більшим правом голосу пропонують засновникам або інвесторам, які підтримали компанію на ранніх етапах, а інший вид – для інших акціонерів з меншим правом голосу.
На відміну від Ілона Маска, Марк Цукерберг володіє акціями Meta, які гарантують йому право вирішального голосу у компанії, що еквівалентно 10 голосам на акцію. Для розуміння, ситуація виглядає ось так:
- Частка Марка Цукерберга у Meta становить приблизно 13%;
- Це дає йому понад 50% загальної кількості голосів;
- Фактично мільярдер володіє правом вето на рішення інших акціонерів.
Схоже те, що Ілон Маск не може змінити структуру Tesla неабияк розлютила його. А його публічна реакція щодо цієї ситуації більше схожа на заздрість відносно Марка Цукерберга.
Дивно, що божевільна багатокласова структура акцій, як у Meta, яка дає наступним 20+ поколінням Цукербергів контроль, є нормальною до IPO, але навіть розумний подвійний клас не дозволений після IPO.
Нагадаємо, що у 2023 році Ілон Маск та Марк Цукерберг майже організували реальний двобій після чергової суперечки у соціальних мережах. Захід планували провести в італійському місті Рим, проте його скасували. На момент створення цього матеріалу, видання Bloombeg так оцінює капітали бізнесменів:
- Ілон Маск – 219 мільярдів доларів (найбагатша людина у світі);
- Марк Цукерберг – 137 мільярдів доларів (5 місце у рейтингу найзаможніших людей у світі).