Нагадаємо, що Ілон Маск недавно поставив ультиматум перед радою директорів Tesla, оскільки він прагне отримати більше контролю над компанією. Тож, ціль бізнесмена – 25% акцій виробника електрокарів. На сьогодні його частка становить 13%.

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Критика та заздрість Ілона Маска

Один із варіантів для збільшення частки Маска у Tesla – структура акції подвійного класу. За такого сценарію, право голосу зростає без отримання більшої кількості акцій компанії. Проте у випадку Маска так не вийде, оскільки неможливо додати цю опцію після первинного публічного розміщення акцій Tesla на біржі. Нагадаємо, що компанія вийшла на фондовий ринок у 2010 році.

Що відомо про компанії з акціями подвійного класу Такі компанії зазвичай мають два або більше типів акцій з різними правами голосу. Як правило, один тип цінних паперів з більшим правом голосу пропонують засновникам або інвесторам, які підтримали компанію на ранніх етапах, а інший вид – для інших акціонерів з меншим правом голосу.

На відміну від Ілона Маска, Марк Цукерберг володіє акціями Meta, які гарантують йому право вирішального голосу у компанії, що еквівалентно 10 голосам на акцію. Для розуміння, ситуація виглядає ось так:

Частка Марка Цукерберга у Meta становить приблизно 13%;

Це дає йому понад 50% загальної кількості голосів;

Фактично мільярдер володіє правом вето на рішення інших акціонерів.

Схоже те, що Ілон Маск не може змінити структуру Tesla неабияк розлютила його. А його публічна реакція щодо цієї ситуації більше схожа на заздрість відносно Марка Цукерберга.

Iлон Маск засновник та генеральний директор компанії Tesla Дивно, що божевільна багатокласова структура акцій, як у Meta, яка дає наступним 20+ поколінням Цукербергів контроль, є нормальною до IPO, але навіть розумний подвійний клас не дозволений після IPO.

Нагадаємо, що у 2023 році Ілон Маск та Марк Цукерберг майже організували реальний двобій після чергової суперечки у соціальних мережах. Захід планували провести в італійському місті Рим, проте його скасували. На момент створення цього матеріалу, видання Bloombeg так оцінює капітали бізнесменів: