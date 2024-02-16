Илон Маск добился увеличения собственной доли акций

Согласно последним данным от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, доля Илона Маска в компании Tesla, где он также занимает должность генерального директора, выросла до 20,5% акций. Ранее ему принадлежало лишь 13% ценных бумаг производителя электрокаров.

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Теперь долю Маска в Tesla оценивают в более 120 миллиардов долларов США. Бизнесмену принадлежит примерно 441,06 миллиона обыкновенных акций компании. Кроме того, он получил опционы на покупку 303,96 миллиона ценных бумаг, которые могут быть реализованы в течение 60 дней с 31 декабря 2023 года.

Что такое опцион Это производный финансовый инструмент, который удостоверяет право приобрести или продать в будущем базовый актив на условиях определенных на момент заключения такого опциона.

В то же время несколько лет назад Маск владел долей акций в 22%. Однако в 2021 – 2022 годах скандальный бизнесмен продал ценные бумаги производителя электрокаров почти на 40 миллиардов долларов, которые были нужны для покупки социальной сети Twitter (сейчас X).

Напомним, что ранее Илон Маск заявлял, что для развития Tesla ему должно принадлежать примерно 25% акций компаний. Более того, он даже критиковал Марка Цукерберга из-за структуры акций двойного класса в корпорации Meta.

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