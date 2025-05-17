Скільки можна переказати за кордон

До 1 квітня 2025 року українці могли переказувати за кордон до 150 тисяч гривень на місяць. Але зараз це обмеження скасоване Нацбанком, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Водночас банки самостійно визначають ліміти залежно від рівня ризику клієнта та підтверджених доходів. Без обмежень залишаються:

перекази між власними рахунками в одному банку;

операції клієнтів, які надали документи про джерело доходу;

перекази від офіційно зареєстрованих волонтерів.

Перш ніж переказувати гроші за кордон, варто уточнити умови у своєму банку, підготувати документи про доходи та врахувати комісію і терміни.

Зауважте! Переказ можна здійснити через SWIFT (для великих сум) або P2P, а також за допомогою сервісів на кшталт PayPal чи Wise.