Головними перевагами корпорації є взаємодія цифрових активів та можливість грати з метою отримання прибутку.

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Фонд Ротшильдів інвестує у NFT-токени

Animoca Brands у новому раунді інвестицій залучила 88,9 мільйона доларів. У рамках угоди гонконзька компанія повторно реалізувала цінні папери, вартість яких оцінили у 1,10 долара за актив. Стартап також отримав статус компанії-єдинорога.

Єдиноріг Це термін, який використовують в індустрії венчурного капіталу для опису стартапів, вартість яких становить понад 1 мільярд доларів.

Для нас велика честь залучити таких інвесторів як Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial та інших стратегічних партнерів, які розділяють наше бачення NFT та переосмислюють капітал та право власності в Інтернеті. Стратегічне збільшення капіталу міцно закріпило за Animoca Brands статус однієї з провідних і найдорожчих компаній у секторі NFT не лише в Азії, але й у всьому світі,

– заявив засновник та очільник Animoca Brands Ят Сіу.

Кошти у компанію вклали відразу декілька потужних фондів:

Kingsway Capital,

RIT Capital Partners,

HashKey Fintech Investment Fund,

AppWorks Fund,

LCV Fund,

Huobi,

Octava,

Ellerston Capital,

Perennial,

Axia Infinity Ventures,

SNZ,

Liberty City Ventures,

Metapurse та інші.

Особливу увагу у цьому переліку привертає організація RIT Capital Partners також відома як Rothschild Investment Trust. Інвестиційний траст був заснований у 1961 році лордом Джейкобом Ротшильдом, який належить до іменитої династії підприємців. У 1988 році Джейкоб Ротшильд відділився від сімейного банку "NM Rothschild & Sons" та трансформував свою компанію у публічний інвестиційний траст, який назвав Capital Partners plc.

Стратегічні цілі

Animoca Brands планує направити залучені інвестиції на досягнення двох головних цілей. По-перше, компанія використає ці гроші, як трамплін для подальшого агресивного розвитку. Далі Animoca Brands готується вкласти новий капітал у майбутні покупки, розробку нових продуктів, продовження стратегічних інвестицій та забезпечення додаткових ліцензій на популярну інтелектуальну власність, щоб зміцнити лідерство Animoca Brands і її різних дочірніх компаній в NFT в ігровому секторі.

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Найуспішнішими інвестиційними проєктами гонконзької компанії є Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity та інші. На честь досягнення статусу єдинорога Animoca Brands має намір випустити NFT для інвесторів, ключових партнерів і прихильників, які допомогли компанії досягнути нового рівня.

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