Які монети є цінними

Відповідно до даних на сайті Монети-ягоди, рік випуску монети впливає на її вартість, передає 24 Канал.

Читайте також Скільки коштує найдорожчий дорогоцінний камінь у світі

Крім того, монети з помилками карбування, як-от подвійне зображення, зміщення елементів або відсутність деталей, вважаються унікальними й ціняться серед нумізматів.

Монети, які можна вигідно продати: