Ілон Маск з капіталом у 160 мільярдів доларів розкрив секрет свого багатства

Forbes оцінює статки Ілона Маска у 161,3 мільярда доларів. Бізнесмен займає третю сходинку у списку найбагатших людей світу, поступившись лише засновнику Amazon Джеффу Безосу та власнику французького бренду LVMH Бернару Арно.

Ілон Маск зізнався, що його багатомільярдний капітал визначають всього п'ять інвестицій. Цікаво, що підприємець вкладає кошти лише в одну публічну компанію.

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Dogecoin

Ілон Маск є одним із найпалкіших прихильників криптовалюти, яку створили як жарт. Його навіть жартома називають "батьком Doge". У травні 2021 року вартість криптовалюти злетіла до свого історичного максимуму – 0,75 долара. Цей ажіотаж був викликаний виступом Маска на розважальному шоу Saturday Night Live. Після цього ціна Dogecoin впала більше ніж на 70%. Скільки мільярдер інвестував у цифрову монету невідомо. За даними CoinDesk, зараз криптовалюта-мем коштує 0,19 долара.

Ethereum та біткойн

Мільярдер також інвестує у дві найпопулярніші криптовалюти світу. Йдеться про Ethereum та біткойн. Маск не розповідає, скільки саме він вклав у цифрові монети. Відповідно заяву він зробив на конференції B-World.

Біткойн, яким я володію, коштує набагато більше, ніж Ethereum чи Doge,

– заявив мільярдер.

Маск також зазначив, що його компанії – SpaceX та Tesla – інвестують виключно у біткойн. Крім того, він зізнався, що виробник електрокарів буде знову приймати оплату у біткойнах, коли для майнінгу криптовалюти будуть використовувати альтернативні джерела енергії.

Актуальна вартість цифрових монет за даними CoinDesk:

Біткойн – 32, 444 долари,

долари, Ethereum – 2 060 долари.

Ілон Маск назвав активи, які приносять йому гроші / Фото Getty Images

SpaceX та Tesla

Ілон Маск створив космічну компанію SpaceX у році у 2002 році. Частка мільярдера у компанії складає 48%, якщо нічого не змінилося після останнього раунду фінансування. У валютному еквіваленті це 35 мільярдів доларів. Зараз SpaceX оцінюють у 74 мільярди доларів.

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У компанії Tesla, яка спеціалізується на виробництві електрокарів, мільярдеру належить майже 23% акцій. Це єдиний актив, з усіх інвестицій Маска, який торгується на біржі. За даними Yahoo! Finance, акції Tesla зараз коштують 649 доларів кожна. Ринкова капіталізація становить 625 мільярдів доларів, відповідно частка Маска – 140 мільярдів доларів. Маск також зазначив, що йому також належать певні частки у його компаніях Neuralink і Boring Company, але ці інвестиції не мають такого значення у порівнянні з іншими.