Илон Маск с капиталом в 160 миллиардов долларов раскрыл секрет своего богатства

Forbes оценивает состояние Илона Маска в 161,3 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает третье место в списке самых богатых людей мира, уступив лишь основателю Amazon Джеффу Безосу и владельцу французского бренда LVMH Бернару Арно.

Илон Маск признался, что его многомиллиардный капитал определяют всего пять инвестиций. Интересно, что предприниматель вкладывает средства только в одну публичную компанию.

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Dogecoin

Маск является одним из самых ярых сторонников криптовалюты, которую создали как мем. Его даже в шутку называют "отцом Doge". В мае 2021 года стоимость криптовалюты взлетела до своего исторического максимума – 0,75 доллара. Этот ажиотаж был вызван выступлением Маска на развлекательном шоу Saturday Night Live. После этого цена Dogecoin упала более чем на 70%. Сколько миллиардер инвестировал в цифровую монету неизвестно. По данным CoinDesk, сейчас криптовалюта-мем стоит 0,19 доллара.

Ethereum и биткоин

Миллиардер также инвестирует в две самые популярные криптовалюты мира. Речь идет о Ethereum и биткоин. Маск не рассказывает, сколько именно он вложил в цифровые монеты. Это заявление он сделал на конференции B-World.

Биткоин, которым я владею, стоит гораздо больше, чем Ethereum или Doge,

– заявил миллиардер.

Маск также отметил, что его компании – SpaceX и Tesla – инвестируют исключительно в биткоин. Кроме того, он признался, что производитель электрокаров будет снова принимать оплату в биткоинах, когда для майнинга криптовалюты будут использовать альтернативные источники энергии.

Актуальная стоимость цифровых монет по данным CoinDesk:

Биткоин – 32, 444 доллара,

доллара, Ethereum – 2060 долларов.

Маск назвал активы, которые приносят ему деньги / Фото Getty Images

SpaceX и Тесла

Маск создал космическую компанию SpaceX в 2002 году. Доля миллиардера в компании составляет 48%, если ничего не изменилось после последнего раунда финансирования. В валютном эквиваленте это 35 миллиардов долларов. Сейчас SpaceX оценивают в 74 миллиарда долларов.

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В компании Tesla, которая специализируется на производстве электрокаров, миллиардеру принадлежит почти 23% акций. Это единственный актив, из всех инвестиций Маска, который торгуется на бирже. По данным Yahoo! Finance, акции Tesla сейчас стоят 649 долларов каждая. Рыночная капитализация составляет 625 миллиардов долларов, соответственно доля Маска – 140 миллиардов долларов. Маск также отметил, что ему принадлежат определенные доли в его компаниях Neuralink и Boring Company, но эти инвестиции не имеют такого значения по сравнению с другими.