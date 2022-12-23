Наприкінці цього тижня генеральний директор виробника електрокарів зробив важливу заяву про його плани стосовно продажу цінних паперів у майбутньому.

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Ілон Маск зробив важливу заяву про Tesla

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що не буде продавати акції компанії Tesla протягом наступних двох років. Він додав, що очікує у 2023 році "серйозну рецесію" та зниження попиту на дорогі категорії товарів.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, коли фіксують загальне зниження економічної активності та обсягів витрат.

Заяви американського бізнесмена прозвучали після того, як 22 грудня, зафіксували поглиблення розпродажу акцій виробника електрокарів. Виділяють кілька причин, яка сприяє розвитку цієї тенденції на ринку. Серед них:

Зменшення попиту на електромобілі;

Ілон Маск зосередив багато уваги на компанії Twitter та кілька разів продавав власні акції.

Варто додати, що мільярдер й раніше публічно обіцяв не продавати цінні папери компанії, але згодом все-таки йшов на такий крок. Для прикладу, на минулому тижні Маск розповів про продаж ще одного пакету акцій на 3,6 мільярда доларів.

Відтак з кінця 2021 року він встиг реалізувати активи компаній майже на 40 мільярдів доларів. Інвестори Tesla вкрай незадоволені такими діями, адже вартість акцій виробника електрокарів подешевшали більше, ніж вдвічі у річному розрахунку.

До теми! Акціонери компанії Tesla й раніше заявляли, що вони все більше переживають, що придбання соціальної мережі Twitter мільярдером негативно впливає на позиції компанії на ринку.

Додамо більше конкретних та актуальних цифр щодо позицій Tesla на ринку та статків Ілона Маска: