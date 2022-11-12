З вересня компанія Tesla втратила понад 360 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Саме за цим показником у рейтингу найдорожчих компаній світу виробника електрокарів випередила інвестиційна компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

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Ще один удар для компанії Tesla

Серед основних факторів, які підштовхують цінні папери Tesla до падіння агресивна монетарна політика Федерального резерву та реакція на ринку на факт придбання компанії Twitter Ілоном Маском. Додамо більше деталей про історію купівлі соціальної мережі:

Вперше Ілон Маск публічно заявив про намір придбати Twitter у квітні 2022 року;

Через кілька місяців він змінив своє рішення, додавши, що він не отримав вірогідних даних про кількість ботів у соціальній мережі;

Від кінця квітня до початку листопада 2022 року цінні папери компанії Tesla впали в ціні на понад 35%.

Цікаво, що на початку 2022 року ринкова вартість виробника електромобілів становила 1,1 трильйона доларів. На той момент, Tesla була дорожча за Berkshire Hathaway на 450 мільярдів доларів США.

Загалом на момент створення цього матеріалу, ринкова вартість Tesla становить 609,66 мільярда доларів з ціною акцій на рівні 196 доларів за штуку. Тоді як капіталізацію Berkshire Hathaway оцінюють у 682,26 мільярда доларів. Вартість цінних паперів компанії Воррена Баффета зупинилася на рівні 309,72 долара за штуку, згідно з даними Global ranking.