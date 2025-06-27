Чи зможуть продати "Північний потік-2"

Відповідно до чинного законодавства Німеччини, уряд не має підстав блокувати продаж компанії Nord Stream 2 AG, оскільки вона зареєстрована у Швейцарії. Втім, Мінекономіки країни вже вивчає можливість внесення поправок до правових норм, що регулюють контроль за іноземними інвестиціями, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначається, уряд Німеччини відкидає пропозиції відновити проєкт газопроводу.

Важливо! Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно висловив підтримку ініціативі Європейського союзу включити пошкоджені ділянки газопроводів до списку санкцій проти Росії.

Чутки навколо продажу "Північного потоку-2"

Спекуляції щодо майбутнього газопроводу активізувалися після того, як президент США Дональд Трамп на початку року закликав до припинення війни між Росією та Україною.

Крім того, деякі представники енергетичної галузі Східної Німеччини виступили за повернення до використання дешевшого російського трубопровідного газу.