Серед основних викликів виробника електрокарів зменшення попиту у Китаї, занепокоєння інвесторів щодо пріоритетів засновника цієї компанії та мільярдера Ілона Маска.

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Акції Tesla торгуються за рекордно низькою ціною на ринку

Цінні папери виробника електромобілів від початку року подешевшали на 52%. Акції досягли свого мінімуму на ринку зафіксували 22 листопада. Йдеться про ціну на рівні 166,19 долара за штуку. Після цього компанія не змогла суттєво відновити свої позиції, оскільки станом на 12 грудня вартість акцій становила 167,82 долара.

Далі – більше! На момент створення цього матеріалу, цінні папери Tesla впали до 157,27 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. За словами аналітиків, акції компанії зіткнулися із низкою серйозних проблем напередодні 2023 року. Зокрема, йдеться про:

Попит у Китаї не відповідає очікуванням, тому компанія Ілона Маска вимушена зменшувати обсяги виробництва та сповільнити темпи найму нових працівників;

Акціонери все більше переживають, що придбання соціальної мережі Twitter мільярдером негативно впливає на позиції Tesla.

До теми! Ілон Маск вперше заговорив про намір придбати соціальну мережу у квітні 2022 року. Фінальні підписи під угодою поставили у листопаді. За ці кілька місяців акції компанії Tesla впали в ціні на понад 35%.

Прогнози та оцінки експертів

Головний ринковий стратег в інвесткомпанії Miller Tabak+Co заявив, що він найбільше звертає увагу на уповільнення темпів зростання у Китаї. Крім того, експерт підкреслив, що поки Маск буде приділяти багато часу компанії Twiiter, то це буде стримувати подорожчання цінних паперів виробника електрокарів. Фахівець також поділився двома прогнозами з врахуванням різних сценаріїв:

Покращення ситуації з попитом у Китаї, найімовірніше, буде мати позитивний вплив на настрої інвесторів;

Але якщо обидва поточні негативні фактори впливу й надалі будуть актуальними, то вартість акцій компанії може впасти до 150 доларів за штуку, перш ніж знову завоювати увагу інвесторів.

Аналітик з інвестиційної компанії Wedbush Ден Айвз заявив, що вже у наступному році ще однією проблемою виробника електрокарів стане тиск зі сторони інвесторів-активістів. Головна причина – зниження капіталізації Tesla, яка триває. Інвестори навіть можуть висунути низку важливих умов до компанії. Йдеться про:

Початок зворотного викупу акцій;

Збільшення прибутку тощо.

Раніше експерт з компанії Fundstrat Марк Ньютон говорив, що у 2023 році вартість цінних паперів Tesla може взагалі обвалитися до 109 доларів за штуку, що на 35% нижче позицій компанії на фондовому ринку станом на 12 грудня. За його словами, це може стати реальністю в умовах екстремального сценарію.