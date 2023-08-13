Й Ілон Маск, й Марк Цукерберг входять до переліку найзаможніших людей у світі. Ба більше, вони неодноразово очолювали цей рейтинг.

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Ілон Маск

Очільник компаній SpaceX, Tesla та X (у минулому Twitter) Ілон Маск наразі є найбагатшою людиною у світі. Хоча розмір його капіталу досить часто змінюється. Чи не найбільше на статки мільярдера впливає динаміка акцій Tesla на фондовому ринку, оскільки це єдина його компанія, яка має статус публічної.

На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює статки Маска у 225,3 мільярда доларів. Один із головних його конкурентів за цей статус – французький бізнесмен та глава конгломерату компаній LMHV Бернар Арно зі статками у розмірі 222 мільярди доларів.

Нагадаємо, що Ілон Маск після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив у кілька серйозних скандалів. Зокрема, він оприлюднив свій план "примирення" між державами. Цікаво, що у той же день акції Tesla зафіксували серйозний обвал.

До теми! Марк Цукерберг повідомив у соціальній мережі Threads, що готовий вийти на двобій з Маском вже 26 серпня. Проте очільник Tesla поки не заявив, що згодний він на цю дату. Проте стало відомо, що двобій пройде в Італії, пише BBC.

Марк Цукерберг

Засновник компанії Meta (у минулому Facebook) станом на 13 серпня 2023 року володіє капіталом у розмірі 106,9 мільярда доларів. Загалом останні роки були не найкращими для американського бізнесмена. Цукерберг навіть на деякий час вилетів з десятки найбагатших людей у світі. Зокрема, проблеми виникали через проблеми з урядом США та регуляторами, скандали з витоком даних тощо.

Проте після буму штучного інтелекту, який виник після досить успішного запусту застосунку ChatGPT, ситуація почала поступово змінюватися у кращу сторону.

Річ у тому, що Meta – це один із головних бенефіціарів розвитку нової технології. На цьому фоні у першій половині року акції техгіганта зросли в ціні на 134%, а капітал Цукерберга – на понад 57 мільярдів доларів, згідно з даними Business Insider.