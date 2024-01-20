Напомним, что Илон Маск недавно поставил ультиматум перед советом директоров Tesla, поскольку он стремится получить больше контроля над компанией. Итак, цель бизнесмена – 25% акций производителя электрокаров. На сегодняшний день его доля составляет 13%.

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Критика и зависть Илона Маска

Один из вариантов для увеличения доли Маска у Tesla – структура акции двойного класса. При таком сценарии право голоса растет без получения большего количества акций компании. Однако в случае Маска так не получится, поскольку невозможно добавить эту опцию после первичного размещения акций Tesla на бирже. Напомним, что компания вышла на фондовый рынок в 2010 году.

Что известно о компаниях с акциями двойного класса Такие компании обычно имеют два или более типов акций с разными правами голоса. Как правило, один тип ценных бумаг с большим правом голоса предлагают учредителям или инвесторам, поддержавшим компанию на ранних этапах, а другой вид – для других акционеров с меньшим правом голоса.

В отличие от Илона Маска, Марк Цукерберг владеет акциями Meta, гарантирующими ему право решающего голоса в компании, что эквивалентно 10 голосам на акцию. Для понимания ситуация выглядит вот так:

Доля Марка Цукерберга в Meta составляет примерно 13%;

Это дает ему более 50% от общего числа голосов;

Фактически миллиардер владеет правом вето на решение других акционеров.

Похоже, что Илон Маск не может изменить структуру Tesla изрядно разозлила его. А его публичная реакция по этой ситуации больше похожа на зависть в отношении Марка Цукерберга.

Илон Маск основатель и генеральный директор компании Tesla Удивительно, что безумная многоклассовая структура акций, как у Meta, которая дает следующим 20+ поколениям Цукерберг контроль, является нормальной до IPO, но даже умный двойной класс не разрешен после IPO.

Напомним, что в 2023 году Илон Маск и Марк Цукерберг почти организовали реальный поединок после очередного спора в социальных сетях. Мероприятие планировали провести в итальянском городе Рим, однако его упразднили. На момент создания этого материала, издание Bloombeg так оценивает капиталы бизнесменов: