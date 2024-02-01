Критикувати Ілона Маска почав Лео Когуан, третій за величиною індивідуальний акціонер Tesla, який інвестував у компанію більше, ніж будь-хто інший у світі. Це стосується навіть Маска.

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Ілона Маска знову критикують

Проте Когуан, який раніше вважав себе прихильником Ілона Маска та його наміру щодо пришвидшення переходу до сталої енергетики, був розчарований низкою рішень очільника Tesla. Серед них рішення продати акції Tesla на 40 мільярдів доларів, які Маск використав для купівлі соціальної мережі Twitter (компанію перейменували на Х).

До теми! Після публікації звіту за 4 квартал 2023 року та заяви Ілона Маска, що варто очікувати сповільнення продажів, акції компанії Tesla різко обвалилися в ціні. Це також спровокувало зменшення капіталу бізнесмена.

Крім того, акціонер занепокоєним тим, що Ілон Маск контролює наглядову раду виробника електрокарів, членами якої є брат та друзі бізнесмена. Ще одна річ, яка турбує інвестора, – мільярдер нібито не відчуває відповідальності перед акціонерами.

Паралельно акціонери Tesla на постійній основі тиснуть на компанію та вимагають більшої прозорості та відповідальності перед ними. Проте влада Ілона Маска у компанії залишається безконтрольною. Цікаво, що у січні бізнесмен заявив, що йому потрібно збільшити його частку акцій, аби продовжувати розвивати компанію Tesla. Мільярдер навіть знову почав критикувати Марка Цукерберга, який має вирішальне право голосу в Meta завдяки акціям подвійного класу.