Критиковать Илона Маска начал Лео Когуан, третий по величине индивидуальный акционер Tesla, который инвестировал в компанию больше, чем кто-либо другой в мире. Это касается даже Маска.

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Илона Маска снова критикуют

Однако Когуан, который ранее считал себя сторонником Илона Маска и его намерения по ускорению перехода к устойчивой энергетике, был разочарован рядом решений главы Tesla. Среди них решение продать акции Tesla на 40 миллиардов долларов, которые Маск использовал для покупки социальной сети Twitter (компанию переименовали в Х).

К теме! После публикации отчета за 4 квартал 2023 года и заявления Илона Маска, что стоит ожидать замедления продаж, акции компании Tesla резко обвалились в цене. Это также спровоцировало уменьшение капитала бизнесмена.

Кроме того, акционер обеспокоен тем, что Илон Маск контролирует наблюдательный совет производителя электрокаров, членами которой являются брат и друзья бизнесмена. Еще одна вещь, которая беспокоит инвестора, – миллиардер якобы не чувствует ответственности перед акционерами.

Параллельно акционеры Tesla на постоянной основе давят на компанию и требуют большей прозрачности и ответственности перед ними. Однако власть Илона Маска в компании остается бесконтрольной. Интересно, что в январе бизнесмен заявил, что ему нужно увеличить его долю акций, чтобы продолжать развивать компанию Tesla. Миллиардер даже снова начал критиковать Марка Цукерберга, у которого решающее право голоса в Meta благодаря акциям двойного класса.