Це вже назвали найгіршим початком року для компанії Tesla з моменту виходу на біржу у 2010 році. Втрати виробника електрокарів за два тижні 2024 року склали майже 100 мільярдів доларів.

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Компанія Ілона Маска втратила майже 100 мільярдів з початку 2024 року

Одна з головних причин, яка призвела до падіння цін на акції Tesla – намір компанії Hertz Global Holdings відмовитися від електромобілів. Це один із лідерів ринку оренди автівок у США. Також на позиції Tesla на ринку вплинуло зниження цін на продукцію компанії у Китаї та збільшення витрат на оплату праці.

Аналітик з Cowen Джеффрі Осборн додав, що наразі інвестори серйозно занепокоєнні через стагнацію зростання компаній на ринку електромобілів. Зокрема, він заявив, що зниження цін на автівки Tesla в Китаї лише посилює ці побоювання. Мовляв, це уже схоже на "гонитву на дно для індустрії EV з урахуванням гострої конкуренції на цьому ринку".

Цікаво! Компанія Tesla, за підсумками 2023 року, була серед компаній, які продемонстрували найкращі результати. Акції виробника електрокарів зросли майже на 104%, а капіталізація ринку сягнула до 760,68 мільярда доларів.

Як змінився капітал Маска та поточні результати Tesla на біржі

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються за ціною на рівні 218,89 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії Ілона Маска на сьогодні становить 695,8 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Капітал американського бізнесмена зменшився на 23 мільярди доларів, але він все ще залишається найзаможнішою людиною на світі. Bloomberg оцінює його статки у 206 мільярдів доларів.