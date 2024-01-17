В начале недели Илон Маск заявил, что стремится получить больше контроля над компанией Tesla. Он стремится увеличить свою долю примерно до 25%.

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Илон Маск стремится усилить контроль над Tesla

Миллиардер сообщил, что ему неудобно работать над превращением Tesla в лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не имея контроля над примерно четвертой частью активов компании.

Илон Маск Миллиардер, генеральный директор Tesla Достаточно быть влиятельным, но не настолько, чтобы меня нельзя было сбросить. Если это не так, я предпочитаю создавать продукты вне Tesla.

Напомним, что в настоящее время Илону Маску принадлежит около 13% ценных бумаг Tesla. Для понимания, на его долю приходится примерно 411 миллионов акций из 3,19 миллиарда обыкновенных акций компании. Интересно, что в 2022 году миллиардер продал часть своих активов, в частности, чтобы профинансировать приобретение социальной сети X (в прошлом Twitter).

К теме! За первые две недели 2024 года Tesla потеряла в рыночной капитализации почти 100 миллиардов долларов. Это привело к тому, что капитал Илона Маска уменьшился на 23 миллиарда долларов, но он остается самым богатым человеком в мире.

Стремление скандального бизнесмена усилить свой контроль над Tesla по всей вероятности усилит давление на совет директоров производителя электрокаров в 2024 году. В то же время инвесторы обеспокоены вероятным распылением внимания Илона Маска, поскольку он управляет сразу несколькими крупными компаниями. Еще одна причина для тревоги – вероятное употребление миллиардером ряда запрещенных веществ.