Журналісти вказали, що Ілон Маск може вживати кокаїн, кетамін, екстазі тощо. Через це деякі особи на керівних посадах та члени ради директорів у компаніях Tesla та SpaceX.
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Ілона Маска підозрюють у вживанні наркотиків
Для прикладу, тепер рада директорів єдиної публічної компанії Ілона Маска постала перед складним вибором: що їм робити та чи потрібно щось робити взагалі з генеральним директором, який створює серйозні юридичні та фінансові ризики як для керівників, так й акціонерів. Йдеться про виробника електрокарів Tesla.
Видання Barron`s вказує, що новина про ймовірне вживання наркотиків Ілоном Маском може призвести до більшої волатильності для акцій Tesla на ринку. У понеділок, 8 січня, цінні папери виробника електрокарів демонстрували різносторонню динаміку, але завершили торговий день зі зростанням на рівні 1,34%, згідно з даними Google Фінанси.
Водночас мільярдер уже відреагував на матеріал про нього та заявив, що за останні три роки, під час яких проводили рандомні тести, не виявляли слідів наркотиків у його організмі. Він додав, що це була одна з вимог NASA після того, як він курив марихуану на подкасті Джо Роґана, згідно з даними Business Insider.