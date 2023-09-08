У новому дослідженні йдеться про стан бізнесу Ігоря Коломойського з 24 лютого 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення його особистий капітал оцінювали у 2 мільярди доларів, що було піковим значенням з 2014 року.
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Ігор Коломойський більше не мільярдер
У вересні 2023 року статус Ігоря Коломойського серйозно змінився. По-перше, він отримав відразу дві підозри за тиждень та наразі перебуває під вартою. Йдеться про провадження СБУ, БЕБ та НАБУ.
По-друге, Ігор Коломойський більше не мільярдер. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну статки бізнесмена зменшилися у 2,5 раза. Наразі його капітал оцінюють у 835 мільйонів доларів.
Загалом з лютого 2022 року Коломойський втратив один із головних активів зі свого портфеля – найбільшу компанію з видобування нафти "Укрнафту". Цю компанію разом з "Укртатнафтою" восени минулого року примусово вилучили на користь держави.
Нагадаємо про динаміку статків Коломойського в останні роки:
- У 2021 році український бізнесмен потрапив до світового рейтингу багатіїв, потрапивши на 1750 місці. Тоді його капітал оцінили у 1,8 мільярда доларів;
- Навесні 2023 року оприлюднили новий рейтинг найзаможніших людей світу. Статки Ігоря Коломойського впали до 1 мільярда доларів. Ба більше, бізнесмена згадали, як громадянина Ізраїлю.