В новом исследовании говорится о состоянии бизнеса Игоря Коломойского с 24 февраля 2022 года. До начала полномасштабного вторжения его личный капитал оценивали в 2 миллиарда долларов, что являлось пиковым значением с 2014 года.

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Игорь Коломойский больше не миллиардер

В сентябре 2023 года статус Игоря Коломойского серьезно изменился. Во-первых, он получил сразу два подозрения за неделю и находится под стражей. Речь идет о производстве СБУ, БЭБ и НАБУ.

Во-вторых, Игорь Коломойский больше не миллиардер. С начала полномасштабного вторжения России в Украину состояние бизнесмена уменьшилось в 2,5 раза. Сейчас его капитал оценивают в 835 миллионов долларов.

В целом с февраля 2022 года Коломойский потерял один из главных активов из своего портфеля – крупнейшую компанию по добыче нефти "Укрнефть". Эту компанию вместе с "Укртатнефтью" осенью прошлого года принудительно изъяли в пользу государства.

Напомним о динамике состояния Коломойского в последние годы: