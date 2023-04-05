Найзаможнішим українцем залишається Рінат Ахметов. Його капітал становить 5,7 мільярда доларів. З квітня 2022 року ця сума зросла на 1,5 мільярда доларів. Загалом це стало реальним завдяки урахуванню понад 1,8 мільярда дивідендів від компанії "Метінвест" за підсумками 2021 року.

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Проте з початку повномасштабної війни він втратив 8 мільярдів доларів. Ахметов зайняв 445 сходинку у загальному рейтингу найбагатших людей світу. Далі йдуть такі імена:

Віктор Пінчук з капіталом у розмірі 2,1 мільярда доларів . Порівняно з минулим роком, його статки зросли. У 2022 році Forbes оцінював багатство українського бізнесмена в 1,9 мільярда доларів . Він зайняв 1434 місце;

. Порівняно з минулим роком, його статки зросли. У 2022 році Forbes оцінював багатство українського бізнесмена в . Він зайняв 1434 місце; Загалом 77% статків Пінчука – готівка та активи, які за межами України. Найдорожчим активом мільярдера у межах країни лишається Interpipe.

статків Пінчука – готівка та активи, які за межами України. Найдорожчим активом мільярдера у межах країни лишається Interpipe. Вадим Новинський зі статками у розмірі 1,4 мільярда доларів . Рік тому капітал скандального олігарха становив 1,3 мільярда доларів. Новинський є власником "Смарт-Холдингу", а також співвласником "Метінвесту";

статками у розмірі . Рік тому капітал скандального олігарха становив 1,3 мільярда доларів. Новинський є власником "Смарт-Холдингу", а також співвласником "Метінвесту"; Крім того, він роками був одним із найпотужніших спонсорів УПЦ Московського патріархату. У грудні РНБО запровадила проти мільярдера персональні санкції.

Костянтин Жеваго зі статками у розмірі 1,3 мільярда доларів вже 3 роки перебуває за кордоном. Він дистанційно очолює залізорудну імперію Ferrexpo. За рік його капітал ніяк не змінився;

вже 3 роки перебуває за кордоном. Він дистанційно очолює залізорудну імперію Ferrexpo. За рік його капітал ніяк не змінився; Він покинув Україну через кримінальну справу про шахрайство у банку "Фінанси та Кредит", який зазнав краху у 2015 році. Нагадаємо, що наприкінці березня суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго до України.

До теми! Лідером рейтингу Forbes у 2023 році став французький бізнесмен Бернар Арно. До першої трійки також увійшли Ілон Маск та Джефф Безос. Загалом за рік мільярдери сумарно втратили 500 мільярдів доларів.

Місце у рейтингу найзаможніших людей світу знайшли й партнеру Ігоря Коломойського. Йдеться про Геннадія Боголюбова. Нагадаємо, вони спільно заснували уже державний "ПриватБанк" у 1990-х роках. Його статки американське видання оцінює в 1,1 мільярда доларів. Капітал Боголюбова з минулого березня також ніяк не змінився. Він є фігурантом низки проваджень в Україні.

Статки Ігоря Коломойського оцінили у 1 мільярд доларів. Змін не зафіксували за останній рік. У рейтингу Forbes його згадують, як громадянина Ізраїлю.