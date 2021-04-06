Авторитетне видання Forbes оновило список найзаможніших людей світу. До рейтингу також потрапили українці. Про кого йдеться – читайте далі.

Forbes провів ревізію статків найзаможніших людей світу. У рейтинг авторитетного видання ввійшли й українські багатії, дехто з них навіть потрапив до списку мільярдерів.

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Рінат Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов посів 327 місце проти 875 рік тому. Наразі його капітал становить 7,6 мільярда доларів США. За рік він збільшив свої статки на 5,2 мільярда доларів.

Ахметов є власником компанії System Capital Management, яка займається різними сферами бізнесу. Переважно, це промисловість. Крім того, він володіє пакетом акцій гірничо-металургійної компанії Metinvest Group та вкладає кошти в енергію через компанію ДТЕК.

Віктор Пінчук

Зять колишнього президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук зміг значно покращити свої позиції у рейтингу Forbes. Він піднявся з 1613-ої до 1249-ої сходинки зі 2,5 мільярда доларів США.

Він володіє бізнес-групою "Інтерпайп", яка спеціалізується на сталеливарній промисловості та частково має відношення до активів й в інших сферах: промисловість, послуги та інформація.

Костянтин Жеваго

Капітал Костянтина Жеваго оцінили у 2,3 мільярда доларів США. Колишній український парламентар зайняв 1362 місце у списку.

Жеваго володіє мажоритарним пакетом акцій української гірничодобувної компанії Ferrexpo. Компанія котирується на Лондонській фондовій біржі. У 2019 році він покинув посаду генерального директора Ferrexpo на тлі розслідування Офісу генеральної прокуратури.

Ігор Коломойський

Ексвласник фінансового гіганта "ПриватБанку" Ігор Коломойський опинився на 1750 місці. Капітал бізнесмена оцінюють у 1,8 мільярда доларів. У 2017 році Високий суд заморозив 2,5 мільярда доларів США, які належать Коломойському та Боголюбову. Багатії заперечують звинувачення та мають намір оскаржити рішення.

Петро Порошенко / Фото Getty Images

Геннадій Боголюбов

1833 сходинку у рейтингу Forbes посів компаньйон Коломойського Геннадій Боголюбов. Чоловік володіє 1,7 мільярда доларів. Бізнесмен є одним із засновників націоналізованого у 2016 році "ПриватБанку".

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Петро Порошенко

Колишній президент України Петро Порошенко вперше з 2014 року потрапив до списку найзаможніших людей планети. Тоді він займав 1284 сходинку. Його статки, які оцінюють в 1,6 мільярда доларів, він заробив на шоколаді. Порошенко володіє компанією Roshen. Цього разу ексгарант посів 1931 місце з 2755 можливих.

Вадим Новинський

Forbes оцінив статки Вадима Новинського у 1,4 мільярда доларів США. Таким чином, він посів 2141 місце у списку найбагатших людей світу. Разом з партнером Андрієм Клямко він володіє однією з найбільших промислово-інвестиційних груп України "Смарт-холдинг".

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