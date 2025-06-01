Як притягнути гроші у своє життя

Езотерики вважають, що гроші можна легко притягнути до себе, завдяки легкому ритуалу, пише 24 Канал.

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Що потрібно робити:

візьміть маркер червоного чи зеленого кольору;

закрийте очі та уявіть, що саме ви хочете придбати чи мати;

уявіть, яка сума грошей вам потрібна для покупки чи реалізації бажання;

вголос чітко проговоріть своє бажання та суму;

після цього намалюйте на зап'ясті лівої руки маркером цифру 9, а під нею невеликий знак нескінченності.

Важливо цей ритуал проводити наодинці. Необхідно відчути максимальний спокій та сконцентруватися.

Зверніть увагу! Якщо ви не хочете, аби ці символи хтось бачив, зробіть "таємну записку". Ритуал такий самий, але малювати потрібно на клаптику паперу. Цю записку необхідно носити з собою, наприклад, в гаманці.