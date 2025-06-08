Які банкноти притягують статки

Йдеться про конкретні купюри, які мають принести вдачу та багатство, передає 24 Канал.

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Найпотужнішим магнітом для грошей може стати купюра з певним серійним номером. Наприклад, якщо вона містить цифри з дати народження людини.

Якщо особа народилась 30 числа або у листопаді (який є одинадцятим місяцем), то така банкнота повинна мати серійний номер з цифрами 30 або ж 11. Тоді вона може навіть стати особисто талісманом.

Крім того, бажано, аби гроші мали номер з цифрами 7 або 8. Якщо вдалося відшукати купюри, де поспіль йдуть "777" або "888", то це є справжнім подарунком, адже вона трапляється лише справжнім щасливчикам.

Важливо! Такі банкноти радять зберігати окремо від інших грошей, аби вони зберігали свою енергію та приносили багатство у життя.