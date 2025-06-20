Чому заощадливість мільйонерів спричиняє борги

Дослідники з Гарвардського університету дійшли висновку, що заощадливість мільйонерів є причиною боргів близько 90% людей у світі. Окрім того, бережливість багатіїв знижує процентну ставку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Entrepreneur.

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За даними дослідження, чим більше витрачають мільйонери, тим активніше розвивається світова економіка.

Коли мільйонер купує яхту, то частину грошей, витрачених на її купівлю, отримують працівники, що проєктували, виробляли, продавали і доставляли судно новому власнику.

Якщо багатії не купують дорогі речі, а залишають гроші на банківських рахунках, то банки користуються цими коштами для надання кредитів населенню. Таким чином, гроші, які люди беруть для сплати боргів, збагачують і так уже багатих.

Коли процентна ставка низька, люди охочіше беруть позики у банках, і поступово борги накопичуються. А от інвестиції цих грошей сприяли б зростанню продуктивних галузей економіки, наприклад, будівництва тощо.

Важливо! Дослідження зв’язку між заощадливістю мільйонерів і боргами людей проводили на основі даних зі США, проте, на думку вчених, схожі процеси можна спостерігати й в інших країнах.

Як можна змінити ситуацію

Автори дослідження вважають, що можна розірвати зв’язок між заощадливістю багатіїв та зростанням боргів решти населення. Для розв'язання цієї проблеми вони пропонують такі способи:

реформувати податкову систему країни;

вдосконалити програму перерозподілу фінансових активів.

Однак дослідники визнають, що для цього потрібно чимало зусиль і бажання до змін ключових гравців фінансової системи.

Варто знати! За даними Глобального звіту про багатство UBS, наразі найбільше мільйонерів проживає у США. Лише минулого року 379 тисяч американців стали володарями статків у 1 мільйон доларів.