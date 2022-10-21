Свириденко заявила, що головною метою після завершення повномасштабної війни Росії буде здійснення масштабного економічного стрибка. За її словами, йдеться про таке явище як економічне диво.

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Економічне диво України та інвестиції

Політикиня додала, що для цього Україні потрібно буде активно залучати інвестиції для розвитку промисловості. Наразі йдеться про потребу у сумах в розмірі 70 – 80 мільярдів доларів кожного року протягом 5 років.

Це великий виклик,

– заявила Юлія Свириденко у рамках виступу на бізнес-форумі.

Перша віцепрем'єр-міністр додала, що навіть під час повномасштабної війни Україна привертаю увагу інвесторів. Цікаво, що до цього переліку входить й Китай. Свириденко підкреслила, що практичній реалізації планів з інвестиціями має сприяти страхування воєнних ризиків на рівні 90%.

До теми! ЄС допоможу Україні пройти зиму. Для цього Європейська комісія виділила додаткові 175 мільйонів євро. Тоді як для підтримки національної економіки офіційний Київ отримав від блоку транш у розмірі 2 мільярдів євро.

Щодо цього питання існують домовленості, яких вдалося досягнути з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA) із Групи Світового банку. До списку пріоритетних секторів включили:

military tech,

сільське господарство,

металургію,

IT,

глибинну переробку та розвиток малого та середнього бізнесу.

За словами політикині, наразі усі усвідомлюють, що Україна буде вкрай привабливим місцем для інвестицій після війни. Крім того, вона додала, що триває переговорний процес з компанією BlackRock. Головне питання – структурування фонду, який буде займатися залученням приватних інвестицій та сприятиме державно-приватному партнерству.

Інвестиційна компанія Goldman Sachs також проявляє зацікавленість. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський проводив переговори з представниками обох компаній. Очевидно, що ключовою темою були інвестицію в Україну.